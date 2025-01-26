Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госдеп просят вывести Украину из-под трехмесячной заморозки помощи зарубежным странам

Госдеп просят вывести Украину из-под трехмесячной заморозки помощи зарубежным странам

Британская Financial Times пишет, со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении издания, и заявления людей, осведомленных о ситуации, что американские дипломаты обратились со срочной просьбой в Госдеп об исключении программ, связанных с Украиной, с 90-дневной заморозки иностранной помощи и приказов об остановке работ, выданных госсекретарем Марко Рубио.

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