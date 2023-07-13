Юрий Кот Скажу честно, к этому башибузуку моё личное отношение негативное.
Эрдоган пустился во все тяжкие. Надолго ли? И почему Турция не должна ссориться с Россией?
Комментарии
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ОК
Олег Куликов
Сделку продлят. Туристы поедут в турцию. Чубайс будет печататься в российских журналах и получать за это деньги. Мы будем сбрасываться на лечение детей и обеспечение наших бойцов
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2 час.
Вера Ванидовская
И именно поэтому промышленная инфляция у Эрдогана 100%? Это он так сделал для своего народа? Он о своей семье думает и о власти.х
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1 час.
Наталья Волкова
Главное, поток российских туристов не иссякает- им и цены подняли, и хамское отношение обеспечили, а а они и в ус не дуют, вливают бабло в турецкую экономику. Патриотизм он такой
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44 мин.
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