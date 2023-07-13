Эрдоган пустился во все тяжкие. Надолго ли? И почему Турция не должна ссориться с Россией?

ОК Олег Куликов Сделку продлят. Туристы поедут в турцию. Чубайс будет печататься в российских журналах и получать за это деньги. Мы будем сбрасываться на лечение детей и обеспечение наших бойцов

Вера Ванидовская И именно поэтому промышленная инфляция у Эрдогана 100%? Это он так сделал для своего народа? Он о своей семье думает и о власти.х