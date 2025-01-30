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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Уютная градостроительная игра Town to City от авторов Station to Station отправит в XIX век ...

Уютная градостроительная игра Town to City от авторов Station to Station отправит в XIX век ...

Уютная градостроительная игра Town to City от авторов Station to Station отправит в XIX век возводить безмятежные средиземноморские городаИздательство Kwalee и разработчики из нидерландской студии Galaxy Grove (Station to Station) представили воксельную градостроительную стратегию Town to City в антураже Средиземноморья образца XIX века.

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