Уютная градостроительная игра Town to City от авторов Station to Station отправит в XIX век возводить безмятежные средиземноморские городаИздательство Kwalee и разработчики из нидерландской студии Galaxy Grove (Station to Station) представили воксельную градостроительную стратегию Town to City в антураже Средиземноморья образца XIX века.