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Читинская администрация хочет отремонтировать кабинет за 6,8 миллиона: что скрывает смета?

Читинская администрация хочет отремонтировать кабинет за 6,8 миллиона: что скрывает смета?

Шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча рублей — именно столько планирует потратить администрация городского округа «Город Чита» на ремонт одного-единственного кабинета №304 в здании на улице Бутина, 39.

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