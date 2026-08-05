Читинская администрация хочет отремонтировать кабинет за 6,8 миллиона: что скрывает смета?

Шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча рублей — именно столько планирует потратить администрация городского округа «Город Чита» на ремонт одного-единственного кабинета №304 в здании на улице Бутина, 39.
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