В последние дни своего отпуска на Бали Юля Гаврилина столкнулась с проблемой отравления. Из-за плохого самочувствия она почти не выходила из своего номера.
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В последние дни своего отпуска на Бали Юля Гаврилина столкнулась с проблемой отравления. Из-за плохого самочувствия она почти не выходила из своего номера.