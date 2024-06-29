Валерий Леонтьев приехал из США в Россию с целью заработка не корпоративе

Певец уже давно живет в Майами, а в Россию приезжает чтобы пополнить свои финансы.Известный музыкальный исполнитель Валерий Леонтьев, отпраздновавший свое 75-летие, объявил о завершении концертной карьеры в рамках афишированных выступлений.