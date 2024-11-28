Новая эра вооружений: как «Орешник» потряс США и НАТО

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Американские эксперты обеспокоены тем, что новая российская ракетная система «Орешник» способна кардинально изменить глобальный баланс сил, создавая угрозу на уровне тактического ядерного оружия.
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