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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Первую лигу от РПЛ отделяет пропасть. Много матчей удалось посмотреть – иногда в ужас приходишь от скоростей». Семшов об уровне футбола в лигах

«Торпедо» и «Урал» сыграли вничью 1:1 в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги. «Кто был лучше в матче «Торпедо» – «Урал»? Никто.

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