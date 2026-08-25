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Ферстаппен выступит в гонке на картах против 100 человек. Заезд покажут на Disney+

Пилот «Ред Булл» и четырехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен станет участником специального заезда на картах против 100 человек.

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