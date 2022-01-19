Наследство певца г

Какие богатые оказывается у нас певцы! Конечно, все мы знаем певца Александра Градского, который недавно скончался и теперь в связи с дальнейшими происшествиями в СМИ появились сведения об его имуществе.
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