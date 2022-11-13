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Астрономы из лаборатории Земли и планет института Карнеги в течении 3-х лет наблюдали космос в поисках небесных тел, которые потенциально могли бы угрожать нашей планете

Астрономы из лаборатории Земли и планет института Карнеги в течении 3-х лет наблюдали космос в поисках небесных тел, которые потенциально могли бы угрожать нашей планете

﻿Астрономы из лаборатории Земли и планет Института Карнеги уже 3 года наблюдают за космосом в поисках небесных тел, которые потенциально могут угрожать нашей планете.

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