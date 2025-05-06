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«Мы доведём дело до конца»: Путин пообещал завершить СВО без ядерного удара и верит в примирение с Украиной

Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы – это один народ, это историческая правда.

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Комментарии
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Виталий Сафронов
На протяжении всего 20-го века шла подготовка к событиям 2014 года и до сих пор продолжается... Ошибки прошлых правителей - оставив в живых бендеровщину дали свой результат и это будет продолжаться, пока фашизм будет существовать...- фашизм следует уничтожить во всех его проявлениях... - без остатка..!!!! Тогда только будет Мир и благополучие во всём Мире- мне так каааца....!!!!
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12 час.
владимир васильев
не наплодит. Вы меня не поняли. человек как личность формируется в возрасте с трёх до пяти лет. это научный факт. тем более школьный возраст. если это детсадовское и школьное образование взять под жёсткий контроль (управление), то никакие хрущёвы ничего поделать не смогут, если не повторять &quot;ошибки прошлых правителей&quot; (Ц: Виталий Сафронов).                    Пожалуйста, посмотрите (в гугле) эксперимент Рона Джонса &quot;Третья волна&quot; 1967 года. там рядовой школьный учитель из рядовых восьмиклассников &quot;воспитал&quot; фашистов за . . . 3 дня. а вна украине их воспитывали как минимум 30 лет. физическое уничтожение носителей зла не равносильно уничтожению самого зла. выход только один: перевербовать через перевоспитание. но взрослые (да и те ребятки, что сейчас уже тренируются в лагерях на западенщине) перевоспитанию не подлежат. им придётся просто подчиниться силе и терпеть пока не вымрут. прецедент - Восточная Германия после ВОВ.
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10 час.
М
Мария
Нас просто стравили. Мы один народ. У украинцев просто поехала крыша. Это временно.
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4 час.
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