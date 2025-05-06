«Мы доведём дело до конца»: Путин пообещал завершить СВО без ядерного удара и верит в примирение с Украиной

На протяжении всего 20-го века шла подготовка к событиям 2014 года и до сих пор продолжается... Ошибки прошлых правителей - оставив в живых бендеровщину дали свой результат и это будет продолжаться, пока фашизм будет существовать...- фашизм следует уничтожить во всех его проявлениях... - без остатка..!!!! Тогда только будет Мир и благополучие во всём Мире- мне так каааца....!!!!

владимир васильев

не наплодит. Вы меня не поняли. человек как личность формируется в возрасте с трёх до пяти лет. это научный факт. тем более школьный возраст. если это детсадовское и школьное образование взять под жёсткий контроль (управление), то никакие хрущёвы ничего поделать не смогут, если не повторять "ошибки прошлых правителей" (Ц: Виталий Сафронов). Пожалуйста, посмотрите (в гугле) эксперимент Рона Джонса "Третья волна" 1967 года. там рядовой школьный учитель из рядовых восьмиклассников "воспитал" фашистов за . . . 3 дня. а вна украине их воспитывали как минимум 30 лет. физическое уничтожение носителей зла не равносильно уничтожению самого зла. выход только один: перевербовать через перевоспитание. но взрослые (да и те ребятки, что сейчас уже тренируются в лагерях на западенщине) перевоспитанию не подлежат. им придётся просто подчиниться силе и терпеть пока не вымрут. прецедент - Восточная Германия после ВОВ.