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Петербургский дневник

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Гусев: при падении БПЛА на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские беспилотники, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале С 22.

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