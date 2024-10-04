Гусев: при падении БПЛА на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские беспилотники, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале С 22.