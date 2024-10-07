Инцидент, произошедший с американским F-16, который пытался атаковать российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС над Аляской, доказывает — полученные украинцами из США самолеты ждет печальная участь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии