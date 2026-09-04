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Генадвокат суда ЕС рекомендовал снять европейские санкции с «Мегафона»

Генадвокат суда ЕС рекомендовал снять европейские санкции с «Мегафона»

Генадвокат суда ЕС рекомендовал снять европейские санкции с «Мегафона». Среди прочего, Андреа Бьонди пришел к выводу, что Совет ЕС первоначально включил «Мегафон» в санкционный список, не имея соответствующего доказательного досье.

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