Генадвокат суда ЕС рекомендовал снять европейские санкции с «Мегафона». Среди прочего, Андреа Бьонди пришел к выводу, что Совет ЕС первоначально включил «Мегафон» в санкционный список, не имея соответствующего доказательного досье.
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