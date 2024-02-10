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Западная пресса: Российская армия близка к взятию Авдеевки

Западная пресса: Российская армия близка к взятию Авдеевки

Бои за Авдеевку идут с первых дней начала российской СВО на украинской территории. Но, несмотря на многочисленные препятствия, похоже, что ВС РФ наконец-то близки к взятию этого города, или того, что от него осталось.

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