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High Potential Is A Remake Of A French Series (And There Are Four Other Versions Of The Show)

High Potential Is A Remake Of A French Series (And There Are Four Other Versions Of The Show)

ABC's High Potential starring Kaitlin Olson isn't an original idea – it's actually one of five international adaptations of a record-breaking French TV show.

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