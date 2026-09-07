High Potential Is A Remake Of A French Series (And There Are Four Other Versions Of The Show)

ABC's High Potential starring Kaitlin Olson isn't an original idea – it's actually one of five international adaptations of a record-breaking French TV show.
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