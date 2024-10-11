Сбой в работе сервисов российских судов устранят не раньше 18 октября

Технические неполадки в функционировании электронных сервисов российских судебных органов будут устранены не ранее 18 октября, как подтвердили в Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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