Вплоть до уголовной: РЖД просят ужесточить наказание за ДТП на переездах

Российские железные дороги обеспокоены количеством автомобильных аварий на ж/д переездах и просят правительство ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу компании.
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