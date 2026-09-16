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SUSANIN

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Почти 20 км сетей водоснабжения отремонтируют в Удмуртии в 2027 году

Почти 20 км сетей водоснабжения отремонтируют в Удмуртии в 2027 году

Удмуртия. В Удмуртии в 2027 году планируют капитально отремонтировать 19,5 км сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

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