В России скупают «золотые» смартфоны – за год продажи выросли в 2,5 раза

Команда оператора «МегаФон» поделилась интересной статистикой. Россияне стали больше интересоваться смартфонами в золотистом цвете - спрос на них вырос на 150% в первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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