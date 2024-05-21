Хуснуллин потребовал тратить сборы за коммуналку на модернизацию сетей, а не элитные иномарки

Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не закупку дорогих автомобилей для руководителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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