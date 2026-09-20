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Татар-информ

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Максим Топилин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Максим Топилин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва.

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