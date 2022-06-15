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Адсорбер ВАЗ 2114 – что это такое и зачем нужна такая «дружба»?

После того, как появились автомобили, которые соответствуют стандарту экологической безопасности «Евро-3», автоконструкторы озадачились созданием устройства, способного задерживать углеводородные пары с целью исключения их выбросов в атмосферу.

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