В Швейцарии заявили, что не будут блокировать Telegram-каналы СМИ РФ

Доступ к Telegram-каналам российских СМИ в настоящее время не собираются блокировать власти Швейцарии, так как страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении СМИ, заявил официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш, 9 января сообщает РИА Новости.