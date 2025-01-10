В Швейцарии заявили, что не будут блокировать Telegram-каналы СМИ РФ

Доступ к Telegram-каналам российских СМИ в настоящее время не собираются блокировать власти Швейцарии, так как страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении СМИ, заявил официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш, 9 января сообщает РИА Новости.
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