Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США?

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"В 1791 году по Ясскому мирному договору территории, на которых располагалась крепость, отошли к Российской империи. 10 (21) июня 1793 года состоялась закладка новой Хаджибейской крепости, руководителем строительства которой был назначен генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов." Завоёванное Россией и утвержденное договором ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ. 27 мая (7 июня) 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт БЫТЬ ОДЕССЕ РОССИЙСКОЙ. И хрущик не указ.