Судьба Одессы удивит всех: просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США? Некоторые эксперты Царьграда полагают, что ключевым пунктом сделки между Москвой и Вашингтоном может стать одесский порт в качестве крупнейшего логистического узла, через который Штаты будут реализовывать свои интересы.
Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США?
Комментарии
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ч
чак
"В 1791 году по Ясскому мирному договору территории, на которых располагалась крепость, отошли к Российской империи. 10 (21) июня 1793 года состоялась закладка новой Хаджибейской крепости, руководителем строительства которой был назначен генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов." Завоёванное Россией и утвержденное договором ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ. 27 мая (7 июня) 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт БЫТЬ ОДЕССЕ РОССИЙСКОЙ. И хрущик не указ.
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18 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Вообще. Непонятно. Почему. Трамп. Делит. Шкуру. Неубитого. Медведя. И. Какое. Отношение. Имеет. К. Одессе. И. Тд. Пусть. Разбирается. С. Мексикой. Мы. Туда. Нелезем. И. Канадой. Тоже. Губу. Раскатал
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14 час.
Сч
Сергей черкасов
Это вы на каком языке ?
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13 час.
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