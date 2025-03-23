Царьград
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Царьград

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    Какие могут быть переговоры о Чёрном море,которое испокон веков было РУССКИМ МОРЕМ ,и только с приходом &quot;рыночно...Правду скрывают? ...
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    Земля стекловатой!!!Военкор Поддубный...
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    Значит найдите тех политиков, чиновников, силовиков и т.д. кому они галом заносят средства, которые должны быть в бюд..."Садовод" и "Фуд ...

Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США?

Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США?

Судьба Одессы удивит всех: просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США? Некоторые эксперты Царьграда полагают, что ключевым пунктом сделки между Москвой и Вашингтоном может стать одесский порт в качестве крупнейшего логистического узла, через который Штаты будут реализовывать свои интересы.

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Комментарии
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ч
чак
&quot;В 1791 году по Ясскому мирному договору территории, на которых располагалась крепость, отошли к Российской империи. 10 (21) июня 1793 года состоялась закладка новой Хаджибейской крепости, руководителем строительства которой был назначен генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.&quot;  Завоёванное Россией и утвержденное договором ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ. 27 мая (7 июня) 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт БЫТЬ ОДЕССЕ РОССИЙСКОЙ.  И хрущик не указ.
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18 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Вообще. Непонятно. Почему. Трамп. Делит. Шкуру. Неубитого. Медведя. И. Какое. Отношение. Имеет. К. Одессе. И. Тд. Пусть. Разбирается. С. Мексикой. Мы. Туда. Нелезем. И. Канадой. Тоже. Губу. Раскатал
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14 час.
Сч
Сергей черкасов
Это вы на каком языке ?
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13 час.
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