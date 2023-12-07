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Депутат ГД Матвейчев: стимулировать рождаемость надо пряником, а не кнутом

Депутат ГД Матвейчев: стимулировать рождаемость надо пряником, а не кнутом

В России предложили ввести налог на бездетность. Ситуация с демографией в стране стала крайне сложной, но подобными методами проблему не решить, заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

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