Депутат ГД Матвейчев: стимулировать рождаемость надо пряником, а не кнутом

В России предложили ввести налог на бездетность. Ситуация с демографией в стране стала крайне сложной, но подобными методами проблему не решить, заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев Аксинье Гурьяновой на стриме «360».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии