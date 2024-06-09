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Украина разбрасывает под Харьковом немецкие магнитные мины

Украина разбрасывает под Харьковом немецкие магнитные мины

Украина разбрасывает под Харьковом немецкие магнитные мины Юлия СоколоваВооруженные силы Украины используют дистанционное минирование в Харьковской области, прибегая к немецким кассетным бомбам, распространенным системами залпового огня MARS-II.

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