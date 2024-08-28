«Шальная императрица» Аллегрова разбушевалась на «Новой волне» — чуть до драки не дошло

Певица отвыкла от крупных мероприятий. Ирина Аллегрова Кадр из видео72-летняя Ирина Аллегрова последние пару лет ведет затворнический образ жизни: не дает концертов, не снимается в телешоу и не посещает светские премии.
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