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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск Днепр сорвали доставку материальных запасов личным составом ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск Днепр сорвали доставку материальных запасов личным составом ВСУ в Запорожской области

В ходе воздушной разведки оператор дрона обнаружил бронеавтомобиль противника, перемещающийся в сторону лесопосадки.

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