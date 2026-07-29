В СМИ утекли подробности переговоров Трампа и Зеленского

Прошедшая встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским оказалось «очень предметной», заявила со ссылкой на собственные источники журналистка американского консервативного издания Newsmax 28 июля в социальной сети X.
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