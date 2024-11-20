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Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон

Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность министра образования страны Линду Макмэхон, которая руководила Администрацией малого бизнеса США во время первого срока Трампа на посту главы государства.

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