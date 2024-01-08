Экономист высказался о будущем ипотечных ставок в 2024 году

Экономист Беляев: в 2024 году ипотечная ставка может быть около 10 процентов Если Центральный Банк примет решение о понижении ключевой ставки, он не сможет сделать это быстро, потому ипотечные ставки так же будут опускаться постепенно.
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