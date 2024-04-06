От подписчика ✍️ "Хотела бы поблагодарить учащихся второй школы, от лица всех, кто вчера находился на месте ДТП на против магазина «Пятёрочка».
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От подписчика ✍️ "Хотела бы поблагодарить учащихся второй школы, от лица всех, кто вчера находился на месте ДТП на против магазина «Пятёрочка».