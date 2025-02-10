Индекс Мосбиржи смог добраться до 3000

Российский фондовый рынок в начале новой недели настроен оптимистично и первую половину понедельника, 10 февраля, подрастает, движимый, во-первых, неподтвержденными сообщениями о звонке Трампа Путину, во-вторых, ожиданием сохранения ставки ЦБ на уровне 21% в пятницу.
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