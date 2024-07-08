В Чите начнут строить дорогу к будущему хранилищу газа

Власти Читы объявили о начале поиска подрядчика для разработки проектной документации по строительству автомобильной дороги, которая соединит проезд Рудничный с земельным участком, отведенным под строительство системы приема, хранения и регазификации газа (СПХР).
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