Владимир Иванович Верховский, история газеты «Знамя Родины», фронт и будни редакции

В январе 2025 года в Некрасовку обратились наследники корреспондента Владимира Ивановича Верховского и передали на оцифровку ежедневную фронтовую газету 18-й армии «Знамя Родины», в которой Владимир Иванович был главным редактором.
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