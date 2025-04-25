Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЛНР рассказали об использовании «Азова» в качестве основы разведки в ВСУ

В ЛНР рассказали об использовании «Азова» в качестве основы разведки в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве основы для разведки на фронте в Луганской народной республике (ЛНР) используют в основном бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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