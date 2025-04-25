Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве основы для разведки на фронте в Луганской народной республике (ЛНР) используют в основном бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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