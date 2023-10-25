В Челябинской области мужчина погиб, вмерзнув в озерный лед

77-летний житель Троицкого района страдал деменцией и несколько раз уходил из дома.Тело 77-летнего мужчины спасатели обнаружили с помощью коптера: камера дрона "увидела" его в густых камышах близ берега озера Дунаево.
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