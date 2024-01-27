Террористы на сдельщине

Знаковые пэрэмоги киевскому режиму сейчас ох как нужны, и нужны в больших количествах. Я недавно в своих текстах уже подчёркивал, что американцы не прекратили помогать Киеву, просто они изменили регламент.
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