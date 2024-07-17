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Царьград

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Владельцу забегаловки предъявили обвинение после массового отравления в Москве

Владельцу забегаловки предъявили обвинение после массового отравления в Москве

Свою вину хозяин точки питания не признал.В Москве предъявили обвинение владельцу точки быстрого питания после массового отравления людей.

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