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Россия вошла в пятерку лучших экономик мира в 2024 году

Россия вошла в пятерку лучших экономик мира в 2024 году

В 2024 году Россия заняла четвертое место среди пяти стран по вкладу в прирост глобального валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, согласно данным Международного валютного фонда.

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