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Иностранные наблюдатели прибыли в Крым для работы на выборах

Иностранные наблюдатели прибыли в Крым для работы на выборах

Группа наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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