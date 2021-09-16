Иностранные наблюдатели прибыли в Крым для работы на выборах

Группа наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.