Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Даниил Медведев отказывается от больших денег, нецензурно ругается на корте, грозит переходом в керлинг или пиклбол, но это не работает…

Даниил Медведев отказывается от больших денег, нецензурно ругается на корте, грозит переходом в керлинг или пиклбол, но это не работает…

К сожалению, никак не может выйти из кризиса Даниил Медведев (8-я ракетка мира). Минувшей ночью россиянин, входящий в теннисную элиту, проиграл американцу Мартину Дамму, занимающему 92-ю ступень в рейтинге, в матче второго круга заурядного турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, на котором Даниил был «посеян» под первым номером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии