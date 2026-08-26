Даниил Медведев отказывается от больших денег, нецензурно ругается на корте, грозит переходом в керлинг или пиклбол, но это не работает…

К сожалению, никак не может выйти из кризиса Даниил Медведев (8-я ракетка мира). Минувшей ночью россиянин, входящий в теннисную элиту, проиграл американцу Мартину Дамму, занимающему 92-ю ступень в рейтинге, в матче второго круга заурядного турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, на котором Даниил был «посеян» под первым номером.