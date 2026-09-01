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Царьград

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Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России к 2026 году

Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России к 2026 году

Hyundai оформила права на товарные знаки в России, получив разрешение на продажу различных товаров. В конце 2023 года компания продала завод в Санкт-Петербурге ООО "Арт-Финанс", оставив за собой право выкупа в течение двух лет.

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