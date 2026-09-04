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Курские новости

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Курская пенсионерка потеряла 435 тысяч из-за мошенников

Курская пенсионерка потеряла 435 тысяч из-за мошенников

Злоумышленники похитили у пенсионерки 435 тысяч рублей, сначала переведя ей тысячу как «первый заработок», а затем оформив кредит на 300 тысяч.

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