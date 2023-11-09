Дональд Трамп-младший заявил о нежелании простых американцев помогать Украине

Рядовые граждане США считают поддержку Украины отвлечением американского бюджета от реальных проблем государства, заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца во Флориде.
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