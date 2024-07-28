Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот

Avia.pro Северная Корея, эта загадочная и изолированная страна, неожиданно засияла новыми экономическими красками благодаря России! Поставки оружия и боеприпасов, словно волшебный эликсир, вдохнули жизнь в экономику КНДР.
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