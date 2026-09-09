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Рак побежден? Стал известен исход болезни Маргариты Симоньян

Рак побежден? Стал известен исход болезни Маргариты Симоньян

Болезнь Маргариты Симоньян отступила. Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT объявила о победе над раком молочной железы.

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