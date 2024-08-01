В США готовят покушение на Путина?

владимир рябов США как источник угрозы миру. Нужно просто уничтожить. Главное чтобы крысы кто там рулит не успели сбежать. Как фащисты

Н Николай Что ещё можно ожидать от бандитов и потомков бандитов! Сколько это будет ала-бала!? Не пора ли во всеуслышание заявить: в случае нанесения вреда нашему президенту Россия сделает то-то и то-то с нанесением неприемлемого ущерба штатам!!! А, вообще-то, пролив им. И.В.Сталина был бы решением многих проблем!!!