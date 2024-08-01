ЕЛЕНА ПАНИНА Знаковая статья вышла в Foreign Policy. Заголовок соответствующий: "Рассмотрят ли США возможность убийства Путина?".
В США готовят покушение на Путина?
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владимир рябов
США как источник угрозы миру. Нужно просто уничтожить. Главное чтобы крысы кто там рулит не успели сбежать. Как фащисты
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19 час.
Н
Николай
Что ещё можно ожидать от бандитов и потомков бандитов! Сколько это будет ала-бала!? Не пора ли во всеуслышание заявить: в случае нанесения вреда нашему президенту Россия сделает то-то и то-то с нанесением неприемлемого ущерба штатам!!! А, вообще-то, пролив им. И.В.Сталина был бы решением многих проблем!!!
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17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Столько гадостей/ подлости коллективный запад предпринял против России, что его любое действие против президента Путина ВВ может стать последней каплей, которая перевесит очень зыбкое равновесие, и ситуация в мире станет совершенно непредсказуемой. А то что произойдет в России - западу точно не понравится...
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16 час.
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