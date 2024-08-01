Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Сплошной ванилин синтетический и резиной отдает. Когда то был коньяк, а сейчас - мерзость.Смелые шаги Пашиняна
  • Виктор Борисов
    ....ну  положим  дура  то ты...лохматая...."ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А при выделении таких огромных денег , а не пора ли устроить проверку на  качество обучения того ,  куда они вкладыва...Дружба крепкая, н...

В США готовят покушение на Путина?

В США готовят покушение на Путина?

ЕЛЕНА  ПАНИНА Знаковая статья вышла в Foreign Policy. Заголовок соответствующий: "Рассмотрят ли США возможность убийства Путина?".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябов
США как источник угрозы миру. Нужно просто уничтожить. Главное чтобы крысы кто там рулит не успели сбежать. Как фащисты
Ответить
19 час.
Н
Николай
Что ещё можно ожидать от бандитов и потомков бандитов! Сколько это будет ала-бала!? Не пора ли во всеуслышание заявить: в случае нанесения вреда нашему президенту Россия сделает то-то и то-то с нанесением неприемлемого ущерба штатам!!! А, вообще-то, пролив им. И.В.Сталина был бы решением многих проблем!!!
Ответить
17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Столько гадостей/ подлости коллективный запад предпринял против России, что его любое действие против президента Путина ВВ  может стать последней каплей, которая перевесит очень зыбкое равновесие, и ситуация в мире  станет совершенно непредсказуемой. А то что произойдет в России - западу точно не понравится...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх